Stuttgart - Anleger profitieren durch individuelle Anfragemöglichkeit von hoher Preisqualität und Ausführungswahrscheinlichkeit, so die Börse Stuttgart in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Anleihemarkt ist wegen der anhaltenden Niedrigzinspolitik und veränderter regulatorischer sowie technologischer Rahmenbedingungen durch abnehmende Liquidität und zunehmende Fragmentierung gekennzeichnet. Dies erhöht die Komplexität mit Blick auf die Preisfindung und damit auf die Preis- und Handelsqualität. Anleger im Anleihehandel erwarten dennoch attraktive und möglichst handelbare Preise - ohne Einschränkungen im Produktuniversum hinzunehmen. Um auf dieses Kundenbedürfnis wahrnehmbarer einzugehen, hat die Börse Stuttgart jetzt den börslichen Soforthandel auch für Anleihen in ihr hybrides Marktmodell integriert.

Den vollständigen Artikel lesen ...