Wien - Thermo Fisher platzierte gestern eine Multi-Tranche-Anleihe (A: EUR 500 Mio., 2J, 3mE +23 BP; B: EUR 700 Mio., 8,5J, MS+70 BP; C: EUR 700 Mio., 12J, MS+90 BP; D: EUR 700 Mio., 20J, MS+140 BP), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Eurofins habe eine ungeratete Anleihe (7J) mit einem Volumen von EUR 650 Mio. bei MS+170 BP gepreist. Ursprünglich sei das Volumen mit EUR 500 Mio. vorgesehen gewesen und die erste Preisindikation habe in der Region von MS+200 BP gelegen. Aufgrund der starken Nachfrage sei jedoch beides deutlich angepasst worden.

