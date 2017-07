Zürich - Ende Juli wird das grösste Hotel der Stadt Zürich eröffnet, weitere Projekte stehen bereits in den Startlöchern. Die volle Pipeline neuer Hotels sowie die steigende Konkurrenz von alternativen Übernachtungsanbietern wie Airbnb werden in den nächsten Jahren dafür sorgen, dass sich der Verdrängungswettbewerb in der Zürcher Hotellerie weiter verschärfen wird. Dies zeigt eine Analyse von Credit Suisse Real Estate Economics.

Nicht alle Hotels werden jedoch gleichermassen betroffen sein. Strategisch gut gelegene Betriebe, die die gegenwärtigen Erwartungen der Gäste konsequent berücksichtigen und kompetitive Preise anbieten, weisen weiterhin ein gutes Erfolgspotential auf. Im Gegensatz dazu geraten Objekte an dezentralen Lagen und mit veralteten Konzepten unter Druck. In diesem schwierigen Umfeld werden die genaue Abstimmung von Kundenbedürfnissen und angebotenen Leistungen sowie eine sorgfältige Standortauswahl zu kritischen Erfolgsfaktoren für Hotelprojekte.

Einbussen im Schweizer Tourismus ökonomisch ungleich verteilt

Entgegen dem globalen Trend ist der Tourismus in der Schweiz keine Wachstumsbranche. Bereits seit 2010 ist auf dem Schweizer Hotelmarkt eine flache Entwicklung der Anzahl Logiernächte zu beobachten. Das Ausbleiben europäischer Gäste, ausgelöst durch die Eurokrise und verschärft durch die Frankenstärke, trägt viel zu dieser schwachen Dynamik bei. Gemäss der Analyse von Credit Suisse-Immobilienökonomen sind die Einbussen aber geographisch ungleichmässig verteilt. Die klassischen touristischen Gemeinden trugen 2016 mit einem Rückgang der Logiernächte um -1.5% den grössten Verlust. Im Gegensatz dazu konnten Zentren und suburbane Gemeinden weiterhin ein verhaltenes Wachstum verzeichnen (+1.4%), wo die Nachfrage nicht zuletzt vom Geschäftstourismus getrieben wird.

Die Betriebe der Agglomeration Zürich wiesen dabei eine Zunahme der ...

