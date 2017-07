Linz - Der Leitzins in Ungarn blieb gestern wie erwartet unverändert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflationserwartungen seien in den letzten Wochen wieder deutlich gestiegen, insofern dürfte eine Leitzinssenkung mittlerweile vom Tisch sein. EUR/HUF (Ungarischer Forint) sollte weiter seitwärts tendieren, wobei in Anbetracht der gestiegenen Inflationserwartungen mittelfristig auch wieder Kurse bis 300,00 möglich seien. Die EUR/HUF-Trading-Range für heute liege zwischen 305,00 und 307,50. (19.07.2017/alc/a/a)

