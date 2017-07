Bonn - In den USA gaben die Kapitalmarktzinsen gestern deutlich nach, so die Analysten von Postbank Research.Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries sei um 5 Basispunkte auf 2,26% gefallen. Hierfür sei gleich ein ganzer Strauß von Faktoren verantwortlich gewesen. Kursverluste an den Aktienmärkten hätten zumindest im frühen Handel für eine steigende Nachfrage nach sicheren Anlagen gesorgt. Am Nachmittag sei dann über eine sehr schwache Preisentwicklung im amerikanischen Außenhandel berichtet worden. Zudem habe das Scheitern der Republikaner im Senat, eine Reform des Gesundheitswesens zu verabschieden, verunsichert. Dies zehre weiterhin an dem Zutrauen in die derzeitige Regierung, überhaupt wichtige Reformen durchzusetzen. Damit schwinde aber auch die Erwartung auf einen konjunkturellen Schub seitens der Finanzpolitik, was dann letztlich auch zu geringeren US-Leitzinserhöhungen führen könnte.

