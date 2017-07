Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Wirtschaftsforschungsinstitut IMK hat in seinem jüngsten Konjunkturindikator eine geringere Krisenwahrscheinlichkeit für die deutsche Wirtschaft ausgewiesen als noch vor einem Monat. "Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft bleiben günstig", erklärte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). "Das Risiko, dass Deutschland in nächster Zeit in eine Rezession gerät, hat zuletzt wieder geringfügig abgenommen."

Der Konjunkturindikator weise für den Zeitraum von Juli bis September eine mittlere Rezessionswahrscheinlichkeit von 14,1 Prozent aus. Im Juni hatte sie bei 14,9 Prozent gelegen und war gegenüber Mai spürbar angestiegen. Bei Werten unter 30 Prozent besteht nach Angaben des Instituts "keine Rezessionsgefahr", der nach dem Ampelsystem arbeitende Indikator, das die aktuellsten verfügbaren Daten über die Wirtschaftslage bündelt, zeige also "grün".

Die verringerte Krisenwahrscheinlichkeit erklärte das IMK unter anderem damit, dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Juni den fünften Monat in Folge verbessert habe. Hinzu komme, dass die Auftragseingänge aus dem Ausland in jüngster Zeit mit einem Plus 3 Prozent deutlich zugelegt hätten. Die aktuelle Entwicklung stütze die Erwartung, dass sich der Aufschwung weiter fortsetze, erklärten die Konjunkturexperten, die in ihrer aktuellen Prognose mit einem Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent in diesem und 1,8 Prozent im kommenden Jahr rechnen.

