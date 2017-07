Nuvias treibt die Expansion der Unified Communications Practice in EMEA weiter voran

Nuvias, ein schnell wachsender, in der gesamten EMEA-Region tätiger High Value Distributor, gab heute bekannt, dass er den Platinum Partner Status im Oracle PartnerNetwork (OPN) erreicht hat. Durch Erlangung der Platinum-Mitgliedsstufe, hat Oracle Nuvias für sein umfangreiches Fachwissen und seine Exzellenz im Bereich Oracle Communications Session Border Controller (SBC) und Operations Monitoring-Lösungen anerkannt. Dieser Erfolg baut die vor kurzem eingeführte Nuvias Unified Communications (UC) Practice, die aus der Übernahme des führenden UC-Spezialisten SIPHON Networks Ende 2016 hervorging, im EMEA-Produktportfolio weiter aus.

Oracle Communications SBC wird der zentrale Bestandteil einer Reihe von umfassenden end-to-end UC-Lösungspaketen sein, die auf die Märkte von Serviceanbietern und Enterprise Resellern abzielen. Dazu zählen Nuvias Hosted Unified Communications Packages, integriert in die UC-Cloud-Technologien von Broadsoft, sowie die Pakete Nuvias SIP Trunking, Cloud Connector und Assured Trunk.

Nuvias wird diese neuen, auf Oracle basierenden Lösungen in der ganzen EMEA-Region mit Fokus auf DACH*, Benelux, Frankreich, Italien, Spanien, Skandinavien und dem Nahen Osten, über etablierte regionale Verkaufs- und Supportniederlassungen von Nuvias einführen.

Oracle Communications versetzt Netzwerkbetreiber, Unternehmen und Digital-Lifestyle-Anbieter in die Lage, sich der NOW Economy, einer Software-orientierten, Cloud-fähigen, digitalen Geschäftsumgebung, in der Kommunikationslösungen einen strategischen Wettbewerbsvorteil liefern, anzupassen und Innovationen für sie zu liefern. Mit den SBCs von Oracle Communications können Serviceanbieter und Unternehmen zuverlässige Echtzeit-Kommunikationsdienste und -Applicationen über IP-Netzwerke anbieten, vom einfachen Voice over IP (VoIP) über Voice over LTE bis hin zu hochentwickelten Multimediaanwendungen. Dies bietet unvergleichliche Kontrollfunktionen und -eigenschaften, Protokollunterstützung sowie Programmierbarkeit und Beherrschbarkeit für jede Art von IP-Netzwerken.

"Der globale UC-Markt nimmt deutlich an Fahrt zu. Dies bietet Nuvias die großartige Chance, die Oracle Communications' SBCs vielen neuen Serviceanbietern und Unternehmensmärkten in der gesamten EMEA-Region, wo das Unternehmen bereits über ein etabliertes Vertriebsnetzwerk verfügt, anzubieten", sagte Carl DCosta, Vice President of Worldwide Alliances and Channels for Oracle Communications. "Wir haben eine starke Bindung zu SIPHON im Vereinigten Königreich aufgebaut, daher sind wir zuversichtlich, dass Nuvias dieselben Lösungen und den gleichen hohen Support-Level in der ganzen EMEA-Region bereitstellen kann."

"Oracle Communications ist eine wichtige Komponente unserer Unified Communications Practice. In Kombination mit den best-of-breed Produkten von weiteren führenden Herstellern ist es uns möglich, den Channel mit den hochwertigsten und umfassendsten Lösungen zu bedienen", sagte Steve Harris EVP, Unified Communications bei Nuvias (zuvor Managing Director von SIPHON). "Durch unsere Erfahrung, professionelle Dienstleistungen für Oracle Communications SBC-Reseller bereitzustellen, befinden wir uns jetzt in einer starken Position, um Vertriebspartnern, einschließlich bestehenden und neuen Serviceanbietern, in der gesamten EMEA-Region ein umfassendes Produkt- und Servicepaket anzubieten."

Durch den Platin-Status wird Nuvias ein hohes Maß an Engagement, Leistungsversprechen und Ressourcen, die OPN-Partnern zur Verfügung stehen, zuteil. Platin-Mitglieder erhalten die dedizierte virtuelle Kundenbetreuung, um gemeinsame Entwicklungspläne zu erstellen und beim Ausbau von Spezialisierungsbereichen und Umsatzchancen zu helfen. Weitere Vorteile sind eine bevorzugte Platzierung im OPN Solutions Catalog, eine kostenlose, von Oracle validierte Application-Integration, gemeinsame Marketing- und Verkaufsmöglichkeiten, preisreduzierte Schulungen und vieles mehr. Weitere Informationen zu den Vorteilen, einer OPN Platinum Level Partnerschaft finden Sie hier: http://www.oracle.com/us/partnerships/index.htm

Über Nuvias Group

Die Nuvias Group ist ein EMEA-weit agierender Value Added Distributor, der das internationale IT-Distributionsgeschäft neu definiert. Das Unternehmen hat eine Plattform geschaffen, die ein einheitlich hochwertiges und service-orientiertes Angebot mit einem reichhaltigen Lösungsportfolio im gesamten EMEA-Raum ermöglicht. So können Partner und Hersteller ihre Kunden auf außergewöhnliche Weise bei Ihrem Geschäft unterstützen und neue Standards für den Erfolg im Channel realisieren.

Die Gruppe setzt sich zusammen aus Wick Hill, einem mehrfach ausgezeichneten Value Added Distributor mit Schwerpunkt auf Security-Lösungen; Zycko, einem EMEA-weit agierenden, preisgekrönten Spezialdistributor, dessen Fokus auf Advanced Networking liegt; und SIPHON Networks, einem mehrfach prämierten Channel-Enabler von UC-Lösungen und -Technologien. Alle drei Unternehmen verfügen über bewährte Expertise in der Bereitstellung innovativer Technologielösungen von führenden Herstellern, als auch bei der Realisierung von Marktwachstum für Anbieter und Reseller. Die Gruppe unterhält aktuell 21 regionale Standorte in der EMEA-Region, über die zudem noch weitere Länder bedient werden. Der Umsatz liegt bei über 350 Millionen US-Dollar.

DACH Deutschland, Schweiz und Österreich

