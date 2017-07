Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den jüngsten Abgaben haben die Börsen in Asien am Mittwoch mit leichten Aufschlägen geschlossen. Am kräftigsten fielen die Gewinne in Schanghai und Sydney aus. In Australien waren es vor allem die zuletzt unter Abgabedruck geratenen Bankenwerte, die den Index nach oben zogen. Zwar hat die australische Regulierungsbehörde die Anforderungen für die Banken wie erwartet verschärft, doch müssen diese Schritte erst bis zum Jahr 2020 umgesetzt werden. "Kurzfristige Sorgen über mögliche Kapitalerhöhungen sind damit erst einmal verschwunden", so ein Teilnehmer. Die Kurse der Banken-Schwergewichte Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking, National Australia Bank und Australia and New Zealand Banking legten zwischen 3,0 und 3,9 Prozent zu. Für den S&P/ASX 200 ging es um 0,8 Prozent nach oben.

Das deutlichste Plus wies der Schanghai-Composite mit einem Aufschlag von 1,4 Prozent auf 3.233 Punkte aus, nachdem er im frühen Handel mit einer erneuten Liquiditätsspritze der People's Bank of China zunächst unter Druck gestanden hatte. Doch vor allem im späten Handel legte der Index dann kräftiger zu, angeführt von den Stahlaktien und den Werten aus dem Rohstoffsektor. Am Montag hatte die Notenbank dem Markt die höchste Liquiditätsspritze seit Anfang Juni verabreicht und damit für Verunsicherung gesorgt.

An der Börse in Tokio legte der Nikkei-225 um 0,1 Prozent auf 20.021 Punkte zu. Im Vorfeld der Sitzung der Bank of Japan am Donnerstag habe jedoch verstärkte Zurückhaltung geherrscht, sagte ein Marktteilnehmer. Daneben wird auch der vierteljährliche Wirtschaftsbericht veröffentlicht. Dazu kommt die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), wo vor allem mit Spannung auf die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi gewartet wird.

Dollar neigt weiter zur Schwäche

Weiter unter Druck blieb dagegen der US-Dollar mit dem Scheitern der Gesundheitsreform von US-Präsident Donald Trump. "Das Vertrauen in die US-Regierung wird derzeit einer harten Probe unterzogen", so die Analysten von ANZ. "Das Scheitern der Gesundheitsreform ruft auch Sorgen über die geplante Steuerreform auf den Plan", hieß es weiter. Dazu kam die Aussicht auf eine mögliche Reduzierung des Zinserhöhungstempos durch die US-Notenbank nach den zuletzt schwachen US-Daten.

Doch auch der Euro schaltete im Vorfeld der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag einen Gang zurück. Eine gewisse Vorsicht sei durchaus angebracht, hieß es dazu von Esther Reichelt, Devisen-Analystin der Commerzbank. Denn die EZB scheine zwar durchaus bereit zu sein, die Wende zu einer weniger expansiven Geldpolitik zu vollziehen. Doch diese dürfte langsam und überaus vorsichtig vorgenommen werden. Der Euro notierte bei 1,1518 Dollar, nach 1,1556 Dollar im späten US-Handel. Zur japanischen Währung notierte der Dollar bei 112,15 Yen und lag damit in etwa auf dem Niveau des Vorabends.

Die Ölpreise konnten sich von zwischenzeitlichen Abgaben erholen und zeigten sich schließlich kaum verändert. Die Lagerdaten des US-Branchenverbandes American Petroleum Institute (API) hatten einen Anstieg um 1,6 Millionen Barrel vermeldet und damit den ersten Lageraufbau nach zuletzt zwei Wochen mit Rückgängen. Allerdings sind die Benzinlagerbestände deutlich gesunken, was vor allem mit der gestiegenen US-Nachfrage in den Sommermonaten zusammenhängt. Mit Spannung wird nun auf die offiziellen Lagerdaten im Tagesverlauf gewartet. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI lag wenig verändert bei 46,40 Dollar. Auch der Brent-Preis trat mit 48,86 Dollar auf der Stelle.

Leichte Abgaben nach dem jüngst deutlichen Plus gab es beim Goldpreis. Dieser reduzierte sich um 0,4 Prozent auf 1.237 Dollar je Feinunze. Übergeordnet wird das Edelmetall aber weiterhin von der Aussicht auf eine langsameres Zinserhöhungstempo der US-Notenbank gestützt.

BHP Billiton trotz solidem Produktionsbericht mit Abgaben

Für die Aktie von BHP Billiton ging es um 1,1 Prozent nach unten, obwohl der weltgrößte Bergbaukonzern nach Ansicht von Analysten einen soliden Jahres-Produktionsbericht vorgelegt hat. Dies vor allem vor dem Hintergrund eines größeren Streiks in einer chilenischen Kupfermine und einem Zyklon, der schwere Schäden an den Förderanlagen in Ostaustralien verursacht habe, hieß es von RBC. Allerdings will der Rohstoffkonzern seine Aktivitäten in den amerikanischen Schieferöl- und Gasfeldern ausweiten und geht damit auf Konfrontationskurs zum aktivistischen Hedgefonds Elliott. Der Investor hatte von BHP gefordert, sich von den Feldern zu trennen.

Mitbewerber Rio Tinto hatte am Vortag bekannt gegeben, in diesem Jahr weniger Eisenerz und Kokskohle zu produzieren als geplant. Die Aktie von Rio Tinto fiel um weitere 0,7 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.732,10 +0,79% +0,58% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.020,86 +0,10% +4,74% 08:00 Kospi (Seoul) 2.429,94 +0,16% +19,91% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.232,87 +1,42% +4,16% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 26.674,92 +0,57% +20,27% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.506,10 +0,24% +13,54% 07:30 Straits-Times (Singapur) 3.321,59 +0,47% +15,30% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.757,25 +0,13% +7,04% 11:00 BSE (Mumbai) 31.870,21 +0,50% +19,69% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10.12 Uhr % YTD EUR/USD 1,1518 -0,3% 1,1554 1,1525 +9,5% EUR/JPY 129,19 -0,3% 129,51 129,41 +5,1% EUR/GBP 0,8851 -0,1% 0,8860 0,8796 +3,8% GBP/USD 1,3014 -0,2% 1,3042 1,3102 +5,5% USD/JPY 112,15 +0,1% 112,08 112,28 -4,1% USD/KRW 1123,46 -0,1% 1125,10 1123,80 -6,9% USD/CNY 6,7563 +0,1% 6,7464 6,7582 -2,7% USD/CNH 6,7561 +0,1% 6,7501 6,7535 -3,1% USD/HKD 7,8080 +0,0% 7,8054 7,8038 +0,7% AUD/USD 0,7915 +0,0% 0,7913 0,7912 +9,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,40 46,4 0% 0,00 -18,5% Brent/ICE 48,86 48,84 +0,0% 0,02 -16,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,18 1.242,40 -0,4% -5,22 +7,5% Silber (Spot) 16,17 16,29 -0,7% -0,11 +1,6% Platin (Spot) 920,80 927,00 -0,7% -6,20 +1,9% Kupfer-Future 2,73 2,73 +0,1% +0,00 +8,4% ===

July 19, 2017 04:33 ET (08:33 GMT)

