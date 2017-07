Baierbrunn (ots) - Anders als Lebensmittel sollten kürzlich abgelaufene Medikamente nicht mehr verwendet werden. Sie rate dringend dazu, sich an die Haltbarkeit von Arzneimitteln zu halten, betont die stellvertretende wissenschaftliche Leiterin des Zentrallaboratoriums Deutscher Apotheker in Eschborn, Dr. Mona Tawab, im Apothekenmagazin "Baby und Familie". "Nur dann ist die Wirksamkeit und die Unbedenklichkeit gewährleistet." Das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Nahrungsmittel bedeute, dass die Ware "mindestens" bis zu diesem Datum bei korrekter Lagerung haltbar sei - und schließe nicht aus, dass beispielsweise ein Joghurt auch darüber hinaus verzehrt werden könne. "Bei Arzneien handelt es sich um ein Gewährleistungsdatum: Der Hersteller übernimmt die Garantie auf Wirksamkeit, Verträglichkeit und Qualität", so Tawab. Dieses Datum beruhe auf Stabilitätsstudien. "Nach Ablauf des angegebenen Datums ist die Stabilität der Stoffe nicht mehr 100-prozentig vorhanden."



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 7/2017 liegt in den meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung an Kunden abgegeben.



OTS: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54201 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54201.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de