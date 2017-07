Luxemburg (ots) -



Sarah Jessica Parkers Schuhkollektion für die kommende Herbst-/Wintersaison ist ab Oktober bei Amazon Fashion erhältlich. Unter www.amazon.de/fashion finden Kunden dann eine Auswahl an Pumps, High Heels und Stiefeln - darunter neue Modelle und bekannte Signature-Styles von SJP by Sarah Jessica Parker. Die Kollektion umfasst zudem drei neue Farben ihres Kult-Modells "Fawn" ("Dash", "Flirt" und "Wink"), die exklusiv bei Amazon Fashion erhältlich sind. Zusätzlich zur exklusiven Farbauswahl erhalten Kunden beim Kauf eines Paares einen von Sarah Jessica Parker handsignierten Schuhbeutel.



"Die Möglichkeit mit Amazon Fashion in Europa zusammenzuarbeiten ist unglaublich spannend", so Sarah Jessica Parker. "Amazon unterstützt nicht nur Marken und Designer, sondern bietet Kunden vor allem ein außergewöhnliches Shopping-Erlebnis. Nachdem ich meine Linie vor fast einem Jahr mit Amazon in den USA gelauncht habe, freuen wir uns nun sehr darauf, unseren europäischen Kunden eine ebenso wunderschöne, kreative und ansprechende Kollektion zu präsentieren. Es ist ein großes Privileg mit Amazon Fashion in Europa zu kollaborieren und wir freuen uns sehr darauf, diese Zusammenarbeit in Zukunft gemeinsam weiter auszubauen."



Susan Saideman, Vice President bei Amazon Fashion Europe ergänzt: "Wir wissen, dass unsere Kunden in Deutschland die Schuhkollektion von Sarah Jessica Parker lieben werden. Die bisherigen Kollektionen waren in den USA sehr begehrt. Jetzt profitieren auch europäische Kunden von der umfangreichen Auswahl - inklusive einiger exklusiv bei Amazon erhältlichen Farben."



