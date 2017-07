Brüssel (ots/PRNewswire) -



Der EFQM Global Excellence Index entstand aus dem Ehrgeiz, Excellence weltweit über Branchen hinweg zu fördern und Benchmarks zu setzen. Die Plattform ermöglicht es Organisationen, von EFQM anerkannt zu werden und sich mithilfe von Best Practice innerhalb ihrer Branche als Vorbilder zu etablieren.



Der EFQM Global Excellence Index ist eine einzigartige, von EFQM entwickelte Mehrzweck-Plattform, deren Hauptmerkmal es u.a. sein wird, die weltweit leistungsstärksten Organisationen auf ihrem Weg zu nachhaltiger Excellence zu würdigen. Aber nicht nur: Der Index ermöglicht es Organisationen außerdem, an Bekanntheit zu gewinnen und ihre Best Practices mit Vorbildfunktion zu präsentieren. Damit setzen Organisationen Maßstäbe und werden auch jenseits des EFQM-Anerkennungssystems gefördert. Der Index erlaubt es Organisationen weiterhin, Interessengruppen ihre Schlüsselerfolge und Errungenschaften zu demonstrieren. Nicht zuletzt gibt der Index Einzelpersonen und Organisationen ein tieferes Verständnis davon, was es bedeutet, mit Excellence zu führen und wie man den Weg dorthin gestaltet.



Jährlich führt EFQM gemeinsam mit ihren 45 Partnern über 650 Assessments von Organisationen durch, welche aus unterschiedlichstem Umfeld und zahlreichen Branchen stammen. Der Inhalt des Index wird voraussichtlich in den kommenden Monaten erheblich erweitert und damit eine weltweite Vorlage für Excellence bieten, an der EFQM und ihre Partner gemeinsam seit über 25 Jahren arbeiten.



Organisationen, die von EFQM oder einem ihrer Partner in den vergangenen 3 Jahren anerkannt wurden, sind herzlich dazu eingeladen, dem EFQM Global Excellence Index beizutreten. Sie werden damit als aktive oder führende Organisation für Excellence in ihrer jeweiligen Branche auf globaler Ebene positioniert. Die Teilnahme an dieser Plattform bietet Organisationen die einzigartige Möglichkeit, ihre Präsenz und ihr Image als Förderer von Excellence zu steigern.



Sie sind noch nicht Teil des EFQM Global Excellence Index? Lassen Sie sich von EFQM oder einem ihrer Partner bewerten und verpassen Sie nicht Ihre Chance, in einen der 4 Index-Level aufgenommen zu werden: Platin, Gold, Silber oder Bronze. Als Teil des Index werden Organisationen kostenfrei für drei Jahre ab Datum der Bewertung präsentiert.



Über EFQM:



EFQM ist eine gemeinnützige, mitgliedschaftsbasierte Stiftung mit über 25 Jahren Erfahrung darin, inner- und außereuropäische Organisationen beim Erreichen oder Übertreffen von nachhaltiger Excellence zu unterstützen. Ein sorgfältig konzipiertes Portfolio von Dienstleistungen sowie ein Netzwerk aus 30.000 Organisationen verschiedenster Branchen, Größen und Reifegraden verschafft EFQM Anerkennung als Excellence-Schlüsselpartner von Organisationen und Führungskräften.



Zudem ist EFQM verantwortlich für das EFQM Excellence-Modell: ein unverbindliches Rahmenwerk konzipiert von Experten aus Wissenschaft und Praxis, das Organisationen (unabhängig von Größe, Branche oder Reifegrad) einen ganzheitlichen Überblick ermöglicht. Seit seiner Konzeption dient das EFQM Excellence-Modell als Vorlage für inner- und außereuropäische EFQM-Mitglieder und -Organisationen, um eine Kultur der Excellence zu entwickeln, Innovation voranzutreiben und um Ergebnisse nachhaltig zu verbessern.



