Wie neue Technologien, Konzepte oder Ideen an der Börse aufgenommen werden hat sich wohl seit den Anfängen nicht geändert. Man kann diese Entwicklung von langsamer Aufmerksamkeit und langsam ansteigenden Kursen, hin zur Verbreitung in der breiten Öffentlichkeit und der Euphorie im Kurs, gefolgt von einer Korrektur oder Crash als Modell auch an den Bitcoin anlegen. Spannend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...