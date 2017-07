Erste AM Deutschland feiert zehnjähriges Jubiläum

* Wachstum im institutionellen Markt * Hohe Nachfrage nach Fixed-Income und ESG-Lösungen * Stärkerer Fokus auf Multi-Asset-Lösungen geplant

Die Erste Asset Management Deutschland, Tochter des gleichnamigen österreichischen Vermögensverwalters, feiert ihr zehnjähriges Jubiläum als zentraler Ansprechpartner für institutionelle Kunden in Deutschland. "Seit 2007 haben wir das Deutschland-Geschäft erfolgreich aufbauen und damit einen großen Teil zum langfristigen Erfolg der Erste AM beitragen können", erklärt Oliver Röder, Geschäftsführer der Erste AM Deutschland. "Mit unseren Lösungen wenden wir uns vor allem an Kunden im institutionellen Bereich." Das zeige auch die Aufteilung des Vermögens der deutschen Kunden, das zu 60 Prozent in Spezialfonds investiert ist (Stand: 30.06.2017).

Hohe Nachfrage nach Fixed-Income-Lösungen Die überwiegend institutionellen Kunden in Deutschland seien vor allem an aktiv gemanagten Fixed-Income-Lösungen interessiert, die 94 Prozent des verwalteten Vermögens deutscher Kunden bei der Erste AM ausmachen. Ganze 38 Prozent davon vertrauen sie den Experten für Schwellenländeranleihen an. Und rund ein Viertel des Gesamtvermögens der deutschen Kunden ist zudem in nachhaltige Lösungen (ESG) investiert. "Unser Geschäftsmodell, als Finanzanlagenvermittler für unsere österreichische Muttergesellschaft auf dem deutschen Markt zu agieren, hat sich bewährt", so Röder. So könne man den hiesigen Kunden individuelle Lösungen bieten und den Zugang zur Expertise der in Österreich ansässigen Fondsmanagement-Teams erleichtern.

Ausbau der Aktivitäten im Bereich Multi Asset geplant "Die Gründung der Erste Asset Management Deutschland war eine wichtige strategische Entscheidung, die wir zu keinem Zeitpunkt bereuen. Mit der Niederlassung in Deutschland haben wir unser Deutschland-Geschäft in den vergangenen zehn Jahren entscheidend voranbringen können", sagt Heinz Bednar, Chief Executive Officer (CEO) der österreichischen Muttergesellschaft.

"Mit unserer Expertise im Bereich Fixed Income und Vorreiterrolle im Bereich ESG bieten wir institutionellen Investoren in Deutschland ein passgenaues Angebot", ergänzt Christian Schön, zuständiges Vorstandsmitglied für das institutionelle Kundengeschäft der Erste AM. Mit Blick auf die Zukunft sehe man sich auf dem deutschen Markt gut aufgestellt. Allerdings plane man, das Angebot an Multi-Asset-Lösungen auszubauen.

Die Erste Asset Management GmbH ( www.erste-am.com) koordiniert und verantwortet die Asset-Management-Aktivitäten (Vermögensverwaltung mit Investmentfonds und Portfolio-Lösungen) innerhalb der Erste Group Bank AG. An ihren Standorten in Österreich sowie Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn verwaltet sie ein Vermögen von 57,2 Milliarden Euro (per 30.12.2016). Die ERSTE-SPARINVEST ist Teil der Erste Asset Management und mit einem Fondsvolumen von 31,5 Milliarden Euro (per 30.12. 2016) Marktführerin in Österreich.

