Frankfurt - Marktteilnehmer warten mit Spannung auf die morgige EZB-Ratssitzung, so die Analysten der Helaba.Fraglich sei, ob Präsident Draghi die von ihm ausgelöste EZB-Zinsfantasie bestätigen oder eine moderatere Rhetorik anschlagen werde. Die Analysten würden den Wegfall des Easing Bias bezüglich des Anleihekaufprogramms (Ausweitung des Kaufvolumens im Bedarfsfall) für möglich halten und es werde wohl so sein, dass es innerhalb des EZB-Rats Diskussionen über den Ausstieg aus dem QE-Programm gebe. Dies ändere aber nichts an der Tatsache, dass die Leitzinsen für eine lange Zeit nach Beendigung des Quantitative Easing auf dem derzeitigen Niveau gehalten würden und es nicht, wie vom Markt mehrheitlich erwartet, schon Mitte 2018 zu einer ersten Erhöhung kommen werde. Insofern gebe es aufgrund der ausgeprägten Zinsfantasie kaum Potenzial für eine weitere Forcierung.

