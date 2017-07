Köln - Die internationalen Aktienmärkte gaben im Juni gemessen am MSCI World-Kursindex auf Euro-Basis um 1,2% nach, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Champions-Fonds (ISIN LU0123374935/ WKN 603364).Aktien wertorientierter Unternehmen (MSCI World Value-Kursindex -0,4% auf Euro-Basis) hätten sich in diesem Monat allgemein besser halten können als Aktien wachstumsorientierter Unternehmen (MSCI World Growth-Kursindex -2,2% auf Euro-Basis). Die Aktienmärkte der Schwellenländer hätten gemessen am MSCI Emerging Markets-Kursindex auf Euro-Basis 0,9% verloren.

