Frankfurt - Die gute Laune am ETF-Markt hält an, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen vor allem Käufe in europäischen Aktien", melde Frank Mohr von der Commerzbank. US-Aktien stünden auf den Verkaufslisten. Oliver Kilian von der UniCredit berichte hingegen von Kaufinteresse an allen Industrieländeraktien - also europäischen und US-amerikanischen.

