Mit den DC Super Hero Girls startet Egmont gemeinsam mit Warner Bros. Consumer Products und DC Entertainment das neue DC Super Hero Girls-Magazin. Ab 27.07. ist das neue Heft vollgepackt mit heldenhaften Comics, starken Rätseln und supercoolen Activity-Seiten im Handel erhältlich.



Als besonderes Highlight enthält das Magazin zum Start eine DVD mit der 1. und 2. Staffel der DC Super Hero Girls.



Mit den DC Super Hero Girls begleiten die jungen Leserinnen ihre weiblichen Superheldinnen und schurken in ihren Teenager-Jahren beim Entdecken Ihrer Superkräfte. Die DC Super Hero Girls unterstützen das zeitgenössische, weibliche Rollenbild, das den Charakter und das Selbstbewusstsein der jungen Mädchen prägt. Zudem werden die Mädchen dazu angeregt, auch ihr eigenes Potential zu entdecken.



Neben Wonder Woman, Supergirl und Batgirl übernehmen vor allem Harley Quinn, Poison Ivy, Bumblebee, Starfire und Katana eine tragende Rolle im Heft.



Das Magazin erscheint zweimonatlich und richtet sich vorwiegend an Mädchen im Alter von sechs bis zehn Jahren sowie ältere Fans des DC-Universums.



Für die Vermarktung des Magazins ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. Der Anzeigenpreis für eine Seite beträgt 5.900 Euro, der Anzeigenschluss für die nächste erreichbare Ausgabe ist am 17.08.2017. Weitere Informationen und Termine zur Vermarktung: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de



Über DC Entertainment:



DC Entertainment, die Heimat mehrerer DC Comic Ikonen (wie z.B. Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman, Flash, etc.), von Vertigo (Sandman, Fables, etc.) und MAD, ist die Kreativabteilung, die für die strategische Integration von Warner Bros. und Time Warner zuständig ist. DC Entertainment arbeitet eng mit den führenden Warner Bros. Abteilungen zusammen, um die Geschichten und Charaktere über alle Medienkanäle hinweg zu vermarkten, u.a. im Film- und TV-Bereich, bei Consumer Products, Home Entertainment und Interactive Games. Darüber hinaus werden jedes Jahr Tausende von Graphic Novels und Magazinen veröffentlicht. DC Entertainment ist der größte englischsprachige Herausgeber von Comicbüchern weltweit.



Über Warner Bros. Consumer Products:



Warner Bros. Consumer Products, eine Warner Bros. Entertainment Company, ist eines der weltweit führenden Lizenz- und Merchandisingunternehmen.



DC SUPER HERO GIRLS and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics. Super Heroes is a trademark co-owned by DC Comics. (s17)



Pressekontakt: Christian Fränzel Product & PR Manager Egmont Ehapa Media GmbH Fon +49 (0)30/ 24 00 80 E-Mail c.fraenzel@egmont.de