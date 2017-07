Die Deutsche Bank hat die Einstufung für LafargeHolcim auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Franken belassen. Die Erholung im europäischen Baugewerbe setze sich fort, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer Branchenstudie vom Mittwoch. In den USA scheine die Entwicklung zuletzt aber durchwachsener zu sein. Die Trends in den Schwellenländern seien uneinheitlich./ajx/la Datum der Analyse: 19.07.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0033 2017-07-19/11:13

ISIN: CH0012214059