Die Verabschiedung der umstrittene Justizreform in Polen ist einen Schritt näher gerückt. Die Abgeordneten des Sejm verwiesen das Gesetz am Mittwoch zur weiteren Beratung an den zuständigen Parlaments-Ausschuss, der sich umgehend damit befassen dürfte. Am Dienstagabend hatte die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) zusammen mit ihren Verbündeten ...

