Liebe Leser,

der Einzelhandel durchläuft einen tiefgreifenden Veränderungsprozess, der nicht zuletzt durch die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft maßgeblich beschleunigt wird.

Denn E-Commerce als ein zunehmend wichtiger Vertriebskanal des Handels hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Gemäß Veröffentlichungen des Handelsverbands Deutschland stiegen die B2C-E-Commerce-Umsätze in Deutschland im Jahr 2016 um 10,5% auf rund 44,0 Mrd. ... (Jens Gravenkötter)

