Nach Monaten der Gerüchte und Spekulationen, dass China ein Importverbot für Altkunststoffe, gemischtes Altpapier und weitere Abfallkategorien plant, kam am Dienstag die offizielle Bestätigung, dass die Volksrepublik die Einfuhr von 24 Abfallarten zum Jahresende 2017 verbieten will. In einer Notifizierung an die Welthandelsorganisation WTO kündigt die chinesische Regierung Einfuhrverbote für "vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...