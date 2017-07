Weiterstadt (ots) -



- Großes SUV gewinnt auf Anhieb mit höchster Punktzahl aller getesteten Importfahrzeuge - SUPERB COMBI macht auf Platz zwei den Doppelerfolg für SKODA perfekt - SKODA stellt den ,Auto Test Sieger' zum vierten Mal in Folge - Monatliches Fachmagazin AUTO TEST vergleicht und bewertet rund 500 Fahrzeuge jährlich



Der SKODA KODIAQ ist der ,Auto Test Sieger 2017'. Das neue SUV der Marke erzielte die höchste Punktzahl aller Importmodelle unter den mehr als 500 Fahrzeugen, die das monatlich erscheinende Fachmagazin AUTO TEST im vergangenen Jahr verglichen und bewertet hat. Auf Platz zwei rundet der SKODA SUPERB COMBI den Doppelsieg für den tschechischen Hersteller ab. Insgesamt ist es der vierte Sieg in Serie für SKODA.



Im Vergleichstest der Fachzeitschrift AUTO TEST trat der SKODA KODIAQ in der Topversion mit 140 kW (190 PS)* starkem 2,0 TDI, Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb gegen vergleichbar ausgestattete Konkurrenz an. Mit 676 Punkten setzte er sich an die Spitzenposition und erzielte zugleich das beste Ergebnis aller getesteten Importfahrzeuge der vergangenen zwölf Monate. Der SKODA KODIAQ hat die Profis des Fachmagazins insbesondere mit seinem üppigen Platzangebot überzeugt. "Dazu gesellen sich tolle Variabilität, günstiges Preis-/Leistungsverhältnis und gute Fahreigenschaften", so die Tester weiter.



Direkt hinter dem SKODA SUV, das erst Anfang des Jahres seinen Marktstart feierte, folgt der SKODA SUPERB COMBI. Das Flaggschiff der Marke gewann den Titel im vergangenen Jahr und landet 2017 mit 646 Punkten auf Platz zwei. Mit diesem Doppelerfolg macht SKODA bereits den vierten Sieg in Folge perfekt: 2015 und 2014 gewann der SKODA OCTAVIA die Importwertung.



Seit 2008 prämiert AUTO TEST in mehreren Kategorien die besten Fahrzeuge der vergangenen zwölf Monate. Jährlich testen die Experten dafür rund 500 Autos aller Klassen und legen mehr als eine Million Testkilometer zurück, um die Modelle in den Kategorien Fahrzeugqualität, Sicherheit, Wiederverkauf, Aufpreisgestaltung, Betriebskosten, Fahrleistungen und Verbrauch zu bewerten.



KODIAQ 2,0 TDI DSG 4x4 140 kW (190 PS) innerorts 6,6 l/100km, außerorts 5,3 l/100km, kombiniert 5,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 150 g/km, CO2-Effizienzklasse B



