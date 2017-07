FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat im Juni mit 920.700 Neuwagen 4,2 Prozent mehr Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert als vor einem Jahr. In der Region Europa legten die Verkäufe um 3,1 Prozent auf 411.700 Fahrzeuge zu. Nach wie vor kämen starke Wachstumsimpulse vor allem aus Zentral- und Osteuropa, erklärte der DAX-Konzern. Dort lagen die Auslieferungen im Juni mit 67.000 Neuwagen um 13,2 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Im Heimatmarkt Deutschland seien die Auslieferungen im Juni zwar rückläufig gewesen, hätten mit minus 2,3 Prozent jedoch über dem Niveau des Pkw-Gesamtmarktes gelegen, hieß es weiter. In China wurden im Juni 315.300 Fahrzeuge an Kunden übergeben, was einem Anstieg von 5,2 Prozent zum Vorjahr entspricht.

"Der Juni war ein starker Monat für den Konzern, in dem alle Marken ihre Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr verbesserten", sagte Fred Kappler, Leiter Konzern Vertrieb der Volkswagen AG. "Das stabile Wachstum in den Kernregionen lässt uns zuversichtlich in die zweite Jahreshälfte starten."

In den ersten sechs Monaten legten die Auslieferungen weltweit um 0,8 Prozent auf mit knapp 5,2 Millionen zu.

July 19, 2017 05:00 ET (09:00 GMT)

