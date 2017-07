Stuttgart (ots) -



Persönliche Begegnungen mit den Menschen im Land sollen im Mittelpunkt der Reise von Prinz William und Herzogin Kate in Deutschland stehen. Als Herzog und Herzogin von Cambridge wollen sie auch in der Partnerstadt Heidelberg ein Zeichen der deutsch-britischen Freundschaft setzen. Das SWR Fernsehen begleitet den Besuch der Royals in der Universitätsstadt mit drei Sondersendungen. Adelsexpertin Leontine von Schmettow kennt das Paar persönlich und arbeitet an einer Biographie über Lady Di. Sie kommentiert die ersten Live-Bilder aus Heidelberg und beantwortet die Fragen von SWR Moderatorin Stephanie Haiber rund um das britische Königshaus. Zu sehen ist die Sendung "SWR extra: William und Kate in Heidelberg" mit den ersten Live-Bildern des königlichen Besuches am Donnerstag, 20. Juli 2017, von 13:30 bis 14:10 Uhr im SWR Fernsehen. Von 14:10 bis 15:25 Uhr begleiten ARD Moderatorin Mareile Höppner und ARD Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert das königliche Paar und berichten live in der Sondersendung "Welcome William & Kate" im Ersten und im SWR Fernsehen. Die schönsten Bilder des Tages werden noch einmal gezeigt in der Sendung "SWR extra: William und Kate in Heidelberg" von 18:15 bis 18:45 Uhr im SWR Fernsehen.



Das Besuchsprogramm



Nach dem Deutschen Krebsforschungszentrum besuchen William und Kate in Begleitung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gattin Gerlinde vor dem Rathaus einen deutsch-britischen Markt. Danach tragen sie sich in das Goldene Buch der Stadt ein und bummeln durch die malerische Steingasse zum Neckarufer. Hier wird es sportlich: Prinz William und Herzogin Kate treten zu einem Ruderwettstreit an. Bei diesem 'Boat Race' über eine Strecke von 1.500 Metern flussabwärts sitzen in zwei Ruderbooten Sportler aus Heidelberg und Cambridge - und jeweils auch William und Kate. Das royale Paar übernimmt im Anschluss persönlich die Ehrung der Sieger auf den Neckarwiesen.



Die Sondersendungen am Donnerstag, 20. Juli 2017 im SWR Fernsehen:



"SWR extra: William und Kate in Heidelberg", 13:30 bis 14:10 Uhr SWR Moderatorin Stephanie Haiber und Adelsexpertin Leontine von Schmettow kommentieren die ersten Live-Bilder des Besuchs des herzoglichen Paares in Heidelberg.



"Welcome William & Kate", 14:10 bis 15:25 Uhr Mareile Höppner und der ARD Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert berichten live über die Nachmittagsveranstaltungen mit Prinz William und Herzogin Kate.



"SWR extra: William und Kate in Heidelberg", 18:15 bis 18:45 Uhr Die schönsten Bilder des Tages - eine Zusammenfassung des royalen Besuchs in Heidelberg. SWR Moderatorin Stephanie Haiber im Gespräch mit Adelsexpertin Leontine von Schmettow.



