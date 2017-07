Hannover - Am Primärmarkt herrschte bzgl. Euro-denominierter Covered Bonds im Benchmarkvolumen in den vergangenen fünf Handelstagen eine Flaute, sodass seit der HSHN 0.1 07/20/20 in diesem Segment keine Transaktion mehr erfolgt, so die Analysten der Nord LB.Angekündigt worden sei jedoch eine Euro-denominierte Subbenchmark der polnischen mBank Hipoteczny, die nach dem Sommer plane einen hypothekarisch-besicherten Covered Bond im Volumen von EUR 250 Mio. zu begeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...