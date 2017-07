Die Aktie des australischen Telekommunikationsunternehmens Telstra (ISIN: AU000000TLS2) stand am Dienstag an der Börse in Australien unter Druck, nachdem sich der Vorsitzende des Aufsichtsrats John Mullen kritisch zur Historie von Telstra als Dividendenausschüttendes Unternehmen äußerte. "Wenn Telstra in den letzten 10 Jahren keine Dividende ausbezahlt hätte, stünde dem Unternehmen eine Kriegskasse von 50 Mrd. Dollar zur Verfügung", so Mullen in ...

