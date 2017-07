Stuttgart (ots) - Anleger profitieren durch individuelle Anfragemöglichkeit von hoher Preisqualität und Ausführungswahrscheinlichkeit



Der Anleihemarkt ist wegen der anhaltenden Niedrigzinspolitik und veränderten regulatorischen sowie technologischen Rahmenbedingungen durch abnehmende Liquidität und zunehmende Fragmentierung gekennzeichnet. Dies erhöht die Komplexität mit Blick auf die Preisfindung und damit auf die Preis- und Handelsqualität. Anleger im Anleihenhandel erwarten dennoch attraktive und möglichst handelbare Preise - ohne Einschränkungen im Produktuniversum hinzunehmen. Um auf dieses Kundenbedürfnis wahrnehmbarer einzugehen, hat die Börse Stuttgart jetzt den börslichen Soforthandel auch für Anleihen in ihr hybrides Marktmodell integriert.



Beim Soforthandel fragen Anleger über die Ordermaske für ihr gewünschtes Ordervolumen einen Preis bei der Börse Stuttgart an. Dort erstellen die Handelsexperten für die spezifische Anfrage des Anlegers eine aktualisierte Preisindikation. "Dabei berücksichtigen sie nicht nur die im zentralen Orderbuch vorliegenden Orders und die aktuelle Marktsituation, sondern auch die allgemein im Gesamtmarkt vorhandene Liquidität", sagt Michael Görgens, Leiter des ETF- und Anleihenhandels an der Börse Stuttgart. Nun kann der Anleger innerhalb einer festgelegten Zeitspanne seine Order per Mausklick aufgeben und davon ausgehen, dass diese ohne Zuteilung im gewünschten Volumen und mindestens zur angezeigten Preisindikation ausgeführt wird. Ist die vollständige Ausführung nicht zeitnah möglich, wird die Order automatisch gelöscht. Der Anleger erhält in beiden Fällen eine unmittelbare Benachrichtigung. "Im Ergebnis nutzt der Anleger eine individuelle Anfragemöglichkeit, bei der er alle Vorteile des hybriden Marktmodells nutzen kann und zusätzlich von hoher Preis- und Handelsqualität sowie einer sehr hohen Ausführungswahrscheinlichkeit profitiert."



Durch den Soforthandel übernehmen Anleger direkter das Steuer und haben schnell Gewissheit über die Ausführung. "Anlegern bietet der Soforthandel insbesondere bei der breiten Masse relativ illiquider Unternehmensanleihen sowie bei größeren Ordervolumina einen echten Mehrwert, da sie auch Anfragen stellen können, bei der sie mehr als die angezeigte Liquidität benötigen", so Görgens.



Durch die Bereitstellung des börslichen Soforthandel ist der Privatanleger erneut auf Augenhöhe mit institutionellen Investoren, da der Soforthandel aus Kundensicht dem Ablauf des im Bondmarkt vorherrschenden Request-for-Quote-Protokolls sehr ähnelt. Die direkte Interaktionsmöglichkeit des Anlegers mit der Börse Stuttgart verbessert die Ausführungswahrscheinlichkeit der Kundenorder und damit die Kundenzufriedenheit weiter. Der Soforthandel wird - unabhängig vom Anleihetyp - für alle rund 14.500 in Stuttgart gelisteten Anleihen bereitgestellt.



Der börsliche Soforthandel an der Börse Stuttgart beruht auf dem Ordertyp Fill-Or-Kill und ist bereits bei Aktien, verbrieften Derivaten, Exchange Traded Products und Investmentfonds möglich. Derzeit ist der börsliche Soforthandel über die Online-Broker Flatex und ViTrade verfügbar und wird sukzessive bei weiteren Onlinebanken ausgebaut.



Über die Börse Stuttgart



Die Börse Stuttgart ist die Privatanlegerbörse und der führende Parketthandelsplatz in Deutschland. Private Anleger können in Stuttgart Aktien, verbriefte Derivate, Anleihen, ETFs, Fonds und Genussscheine handeln - mit höchster Ausführungsqualität und zu besten Preisen. Im börslichen Handel mit Unternehmensanleihen ist Stuttgart Marktführer in Deutschland, bei verbrieften Derivaten europäischer Marktführer. Im hybriden Marktmodell der Börse Stuttgart sind Handelsexperten in den elektronischen Handel eingebunden. Sie spenden bei Bedarf zusätzliche Liquidität und sorgen für eine zuverlässige und schnelle Orderausführung. Für Anlegerschutz und Transparenz greifen alle Regulierungs- und Kontrollmechanismen einer öffentlich-rechtlichen Börse. In Stuttgart stehen Privatanlegern eine kostenfreie Kundenhotline und vielfältige Bildungsangebote zur Verfügung. Mit einem Handelsvolumen von über 80 Milliarden Euro in allen Anlageklassen im Jahr 2016 liegt die Börse Stuttgart an zehnter Stelle unter den Börsen in Europa.



OTS: Börse Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/nr/80210 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_80210.rss2



Pressekontakt: Boerse Stuttgart GmbH Börsenstr. 4 70174 Stuttgart Tel: +49 (0)711 222 985-711 Fax: +49 (0)711 222985-555 E-Mail: presse@boerse-stuttgart.de