Von Tripp Mickle

NEW YORK (Dow Jones)--Mehrere Smartphonehersteller verbünden sich in einer juristischen Auseinandersetzung gegen Qualcomm mit Apple. Sie werfen dem Chiphersteller vor, exzessiv von seinen Patentlizenzen Gebrauch zu machen und dabei auch noch gegen Kartellrecht zu verstoßen. Die in Taiwan aktiven Firmen Compal, Foxconn, Pegatron und Wistron wollen allesamt vor einem Bezirksgericht im kalifornischen San Diego Klage gegen den US-Konzern einreichen, wie deren Anwalt mitteilte.

Gemeinsam beschweren sich die Firmen, die vor allem iPhones und iPads sowie andere Elektronikgeräte für internationale Marken zusammenbauen, über ihrer Ansicht nach illegale Lizenzpraktiken Qualcomms. Apple übernimmt deren Rechtskosten und strebt ein separates Verfahren an, um bestehende Gerichtsprozesse zu flankieren.

Beide Seiten kämpfen mit harten Bandagen

Die geplanten Schritte kommen nach einer Serie von ausufernden rechtlichen Scharmützeln zwischen Apple und Qualcomm. Qualcomm verkauft an die Kläger Chips und lizenziert Technologie an nahezu alle von ihnen.

Apple hatte im Januar in den USA Qualcomm verklagt. In der Folge stoppten die vier Kontraktfirmen von Apple später auf deren Bitte hin die Zahlung von Lizenzgebühren. Darauf hatte Qualcomm im Mai mit einer Klage gegen die vier wegen Zahlungsunterlassung reagiert. Qualcomm pocht darauf, dass die Lizenzvereinbarungen mit den vier Firmen unabhängig von Apple gelten würden. Der Chipkonzern forderte die US-Handelsbehörden auch auf, Importe einiger iPhones und iPads zu blockieren.

Qualcomm lebt praktisch von seinem Lizenzgeschäft

Qualcomm hält seine Lizenzpraktiken für völlig einwandfrei. Apple versuche lediglich, zu einer Zeit Kosten zu drücken, in der sich die iPhone-Nachfrage abschwäche. Qualcomm-Chef Steve Mollenkopf selbst rechnet mit einer außergerichtlichen Einigung - genau wie sie Qualcomm 2008 in einem ähnlichen Patentstreit mit Nokia erzielte.

Wegen des Rechtsstreits musste Qualcomm bereits seine Gewinnprognose kappen, da deswegen im zweiten Quartal weniger Einnahmen aus Patentlizenzierungen für das iPhone erwartet werden. Qualcomms Patentlizenzen für Handys machten im Vorjahr rund 80 Prozent des Vorsteuergewinns aus.

Kritiker werfen Qualcomm vor, beim Chipverkauf den Erwerb einer Patentlizenz zur Voraussetzung zu machen. Eigentlich müssen laut dem Gesetz Patente zu fairen Kosten lizenziert werden. Doch die Gebühren würden extrem nach oben geschraubt, sofern nicht auch noch Chips des Konzerns bestellt werden. Qualcomm wehrt sich gegen diese Vorwürfe vehement. Qualcomm habe vielmehr alles versucht, um mit Apple über alternative Lizenzierungskonditionen ins Geschäft zu kommen.

(Mitarbeit: Ted Greenwald)

July 19, 2017 05:16 ET (09:16 GMT)

