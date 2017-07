Prinz William und seine Ehefrau Kate sind am Mittwochmittag zu einem dreitägigen Besuch in Deutschland eingetroffen. Die britischen Royals landeten kurz vor 11:50 Uhr auf dem Berliner Flughafen Tegel.

Begleitet werden sie von ihren beiden Kindern George und Charlotte. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird William und Kate gegen 12:30 Uhr im Kanzleramt empfangen. Bei einem gemeinsamen Mittagessen soll auch über bilaterale, europapolitische und globale Themen gesprochen werden. Anschließend will das Paar das Brandenburger Tor und das Holocaust-Mahnmal besuchen.

Für den Nachmittag ist unter anderem ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geplant. Am Donnerstag wollen die Royals ihre Reise in Heidelberg fortsetzen und am Freitag in Hamburg beenden.