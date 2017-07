Mainz (ots) -



Kaum ein Bereich der Polizeiarbeit gilt als derart geheimnisumwoben wie der Zeugenschutz: Die Beamten müssen unerkannt bleiben, ihre Vorgehensweisen verdeckt. Denn die Kronzeugen, deren Aussagen Schwerkriminelle hinter Gitter bringen können, bewegen sich in großer Gefahr. In Sven Markmanns Film "Zeugenschutz - Abschied vom alten Leben" blickt ZDFinfo am Samstag, 22. Juli 2017, 20.15 Uhr, hinter die Kulissen der Schutzprogramme.



Um Kronzeugen vor Gewalt zu schützen, erarbeiten Zeugenschützer maßgeschneiderte Programme für ihre Schutzbefohlenen. Falls sich die Betroffenen für ein Zeugenschutzprogramm eignen, müssen sie jegliche Verbindungen zu ihrem alten Leben kappen: Sie werden von den Zeugenschützern an einen Ort gebracht, an dem sie sich ein neues Leben aufbauen sollen.



Da alle Beteiligten zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet sind, dringen Geschichten erfolgreicher Zeugenschutzprogramme nicht an die Öffentlichkeit. Wer sich offenbart, hat in der Regel schlechte Erfahrungen gemacht - so wie die Deutsch-Syrerin Nourig Apfeld: Entgegen mündlicher Absprachen soll sie nach ihrer eigenen Aussage bezüglich eines Ehrenmords keine neue Identität bekommen haben. Als sie sich einen Anwalt nimmt, wird sie aus dem Programm geworfen. Ebenso Janus, ein Versicherungsbetrüger, der gegen seine ehemaligen Bandenmitglieder ausgesagt hat. Viktor, der ebenfalls im Zeugenschutzprogramm ist, hat mit seinem neuen Leben zu kämpfen: Albträume, Angst vor Vergeltung und Einsamkeit prägen seine neue Existenz.



