FMW-Redaktion

In Kürze stehen bilaterale Verhandlungen an zwischen den USA und China mit dem Titel "U.S.-China Comprehensive Economic Dialogue", deren Hauptthema gewissermaßen das Lieblings-Thema von Donald Trump ist: die Ungleichgewichte im Handel, sprich das immense Defizit der USA im Handel mit China. Schon der Titel der Gespräche, ein "verständnisvoller Wirtschaftsdialog" soll zeigen, dass man bereit ist aufeinander zu zu gehen - aber die Frage ist, was genau hier der Begriff "verständnisvoll" eigentlich meint.

Denn im Vorfeld dieser Gespräche macht sich die "People's Daily", das Sprachrohr der kommunistischen Partei Chinas, über die USA und indirekt über Trump lustig. Anlaß ist vermutlich das erneute Scheitern der Ersetzung von Obamacare, aus Sicht der Chinesen offenkundig ein massiver "Gesichtsverlust" der Trump-Regierung!

Also wird in der "People's Daily" kräftig über die neue US-Regierung gelästert - und man kann davon ausgehen, dass das der Meinung der chinesischen Führung entspricht, sonst hätte der Artikel so sicher nicht erscheinen dürfen! In diesem Artikel heißt es, dass die Aussenpolitik der USA ein totales, inkohärentes Chaos ohne erkennbare Linie sei, das Ansehen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...