Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Halbjahr 2017 seine Verkaufszahlen leicht gesteigert. Bis Ende Juni übergab VW (Volkswagen (VW) vz) knapp 5,2 Millionen Fahrzeuge an seine Kunden - 0,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der Konzern am Mittwoch in Wolfsburg mitteilte. Im Monat Juni legten die Auslieferungen im Vergleich zum Juni 2016...

Den vollständigen Artikel lesen ...