Waldems-Esch (ots) - Ende Juni wurde in Bonn bereits zum 5. Mal der inspirato Pharma Marketing Award vergeben. Grundlage für die Entscheidung waren unter anderem Verkaufsinformationen, die INSIGHT Health bereitgestellt hatte. Mit Kerstin Büttel saß auch eine Vertreterin von INSIGHT Health in der Jury.



Der inspirato Pharma Marketing Award prämiert jährlich die besten Unternehmen, Marken und Neueinführungen des Jahres im Markt für rezeptfreie Artikel in Apotheken, dem sogenannten OTC-Markt (Over The Counter).



Bei Inspirato verlässt man sich schon seit Jahren auf die INSIGHT Health-Daten. "Wir nutzen das von INSIGHT Health zur Verfügung gestellte Datenmaterial als Basis für die Erstellung der Shortlists nach Umsatzwachstum. Wir erleben die Zusammenarbeit dabei als sehr service-orientiert und flexibel. Auch Sonderwünsche werden stets unkompliziert erfüllt", so Franziska Thiele, die Geschäftsführerin des Veranstalters.



In der Jury des Awards saßen in diesem Jahr neben Kerstin Büttel von INSIGHT Health auch hochrangige Entscheider von Google, Mindshare, Linda, Wefra Werbeagentur, apo-rot, Hexal, Sempora Consulting sowie dem Branchenmagazin Pharma Relations.



Preisträger war zweimal die Firma Dr. Theiss Naturwaren GmbH. Einmal gewannen sie den Award für das OTC-Unternehmen des Jahres und auch der Titel für die OTC-Neueinführung des Jahres ging an die Firma aus dem Saarland. Deren Wimpern Booster ließ für Meditonsin Globuli und Nyda Express nur die Plätze zwei und drei. Die OTC-Marke des Jahres wurde OMNi-BiOTiC vom Institut Allergosan.



INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHT Health GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.



Weitere Informationen: www.insight-health.de



OTS: Insight Health newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59267 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59267.rss2



Pressekontakt: Miles Meierr Unternehmenskommunikation Tel.: +49 6126 955-434 Fax: +49 6126 955-20 MMeier@insight-health.de