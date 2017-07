Eschborn (ots) - Junge Menschen erholen sich schneller und brauchen weniger Urlaub? Monster hat bei seinen Nutzern nachgefragt, was sie von dieser Idee halten. Die große Mehrheit von 68,8 Prozent der Teilnehmer sagt: "Nein, alle sollten dieselbe Zahl an Urlaubstagen erhalten."



Aber immerhin 22,8 Prozent denken auch, dass ältere Arbeitnehmer mehr Erholung benötigen und dementsprechend mehr Urlaub bekommen sollten.



Urlaubsdiskussion - sollten ältere Mitarbeiter mehr Urlaub erhalten?



Ja, jüngere benötigen nicht so viel Erholung: 22,77% Nein, alle sollten dieselbe Zahl Urlaubstage erhalten: 68,83% Weiß nicht: 5,66% Sonstiges: 2,74%



Monster hat die 1.713 Teilnehmer der Online-Umfrage auch gefragt, was sie für Ideen zum Urlaubsanspruch haben. Zu den Antworten gehörten Vorschläge wie:



- Lebensarbeitszeitkonten - die Möglichkeit, sich mehr Urlaub "verdienen" zu können - individuelle Urlaubstage je nach körperlichem Belastungsgrad der Tätigkeit



Thomas Zahay, Senior Director Human Resources bei Monster, sieht in solchen flexiblen Urlaubszeitmodellen eine interessante Möglichkeit für Unternehmen, sich von anderen als attraktiver Arbeitgeber abzuheben. Wichtig ist für ihn aber vor allem die grundsätzliche Einstellung: "Urlaube sind kein Luxus, sondern dienen der Erholung und der Wiederherstellung der Arbeitskraft", betont Thomas Zahay. "Daher ist es aus Arbeitgebersicht wichtig, darauf zu achten, dass Urlaube auch Urlaube sind - und eben nicht E-Mails beantwortet oder nebenher gearbeitet wird. Das gilt für ältere und junge Arbeitnehmer gleichermaßen."



Methode der Monster-Umfragen



1.713 Arbeitnehmer aus Deutschland haben vom 14.06.2017 bis 17.07.2017 an der Online-Umfrage "Urlaubsdiskussion - sollten ältere Mitarbeiter mehr Urlaub erhalten?" teilgenommen. Bei der Auswertung wurde nur eine Stimme pro User berücksichtigt. Das Karriereportal Monster führt in regelmäßigen Abständen Befragungen auf lokalen und globalen Webseiten des Unternehmens zu Themen rund um Arbeitsplatz und Karriere durch. Diese Befragungen sind nicht repräsentativ, sondern spiegeln die Meinung der Nutzer von Monster wider.



