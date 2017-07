Hochmoderne Fintech-Plattform ermöglicht Handel mit Finanzprodukten über Smartphone



Angebot durch Investmate-App zur Bereitstellung von Bildungsinhalten für Amateur-Trader abgerundet



Unternehmen mit Investment in Höhe von 25 Millionen USD von Larnabel Ventures und VP Capital unterstützt



Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Capital.com, ein Fintech-Unternehmen, das Trading-Softwarelösungen entwickelt, gab heute die Einführung seiner gleichnamigen App für das mobile Trading bekannt. Die App bietet eine Plattform für Investoren, die Finanzprodukte über Smartphone handeln wollen, und wird durch die Investmate-App ergänzt, die Inhalte und Schulungen für neue Händler und Amateur-Trader bereitstellt. Das Unternehmen hat, wie ebenfalls gemeldet wurde, eine Investition in Höhe von 25 Millionen USD von Larnabel Ventures and VP Capital erhalten.



Die App von Capital.com ermöglicht mittels anspruchsvoller Algorithmen und proprietärer Technologie den Anwendern, Rohstoffe, Aktien und Indizes von ihren Mobilgeräten aus zu handeln. Eine innovative "Smart Feed"-Funktion, die sich künstliche Intelligenz mit schnellen Lernprozessen zunutze macht, liefert maßgeschneiderte News-Feeds, Analysen und Recherche-Materialien auf Basis des jeweiligen In-App-Nutzerverhaltens. Die "Smart Feed"-Funktion ist dank Analyse der Benutzeraktivität in Echtzeit in der Lage, individuelle Neigungen beim Trading und bestimmte Verhaltensmuster zu identifizieren und bietet, sobald diese Tendenzen bestimmt sind, gezielt ausgerichtete Inhalte zur weiteren Anleitung an.



Die ebenfalls von Capital.com entwickelte Investmate-App dient dabei als ergänzendes pädagogisches Werkzeug für Anfänger. Die App stellt eine Reihe von Bildungsinhalten einschließlich interaktiver Kurse, Ratespiele, Artikel und Videos mit dem Ziel bereit, Neueinsteigern das Wissen zu Best Practices im Bereich Investment zu vermitteln und ihnen zu helfen, sich zu verantwortungsbewussten und informierten Teilnehmern am Markt zu entwickeln.



Viktor Prokopenya, Gründer von VP Capital, erklärt, "Die Fintech-Branche entwickelt sich in rasantem Tempo. Es gibt erhebliche Chancen für Start-ups, Technologien in wegweisender, disruptiver Weise zu nutzen und eine langfristige, positive Wirkung auf die Gesellschaft insgesamt zu erwirken. Capital.com macht sich die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz zunutze, insbesondere über die fortschrittliche 'Smart Feed'-Funktion, und möchte die Anwender weiterbilden und informieren, um auf diese Weise ein gut durchdachtes, intelligentes und differenziertes Herangehen ans Trading zu fördern, und gleichzeitig den Zugang zum Markt zu verbessern".



Kira Bondareva, CEO von Capital.com, sagt, "Zu den spannendsten Aspekten der Capital.com-App zählt die Fähigkeit, individuelle verhaltensbedingte Muster, die sich als negativ auf die Trading-Ergebnisse des Anlegers auswirken, nicht nur zu identifizieren, sondern sogar zu korrigieren. Capital.com kann durch Nutzung der modernsten KI-Technologien das Verhalten der Trader in Echtzeit analysieren, sie direkt für maßgeschneiderte Schulungs- und Informationskanäle einschreiben und im Anschluss daran auf Basis der jeweiligen Aktivitäten Hilfestellung dazu bieten, wie sich eine bestimmte verzerrende Voreingenommenheit wie beispielsweise eine Selbstüberschätzung oder der Dispositionseffekt vermeiden lassen. Wir glauben, dass sich Capital.com als eine wertvolle Ressource und Plattform für jede Art von Anleger erweisen wird, vom versierten, anspruchsvollen Trader bis hin zu allen, die gerade noch lernen, sich im Markt zurechtzufinden".



Beide Apps sind ab jetzt für Smartphones verfügbar und können in der Europäischen Union über die App-Stores von iTunes und Google Play heruntergeladen werden.



Informationen zu Capital.com



Capital.com ist ein Fintech-Unternehmen, das Trading-Softwarelösungen und mobile Anwendungen entwickelt. Die Apps von Capital.com liefern zum einen die Plattform, mit der Anwender Finanzprodukte über ihre Smartphones handeln können, zum anderen den Zugang zu informativen Ressourcen für die Weiterbildung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Limassol, (Zypern) und wird als lizenzierte Investmentgesellschaft von der zypriotischen staatlichen Finanzaufsichtsbehörde Cyprus Securities and Exchange Commission reguliert. Die "Smart Feed"-Technologie ist zum Patent angemeldet. Weitere Informationen finden Sie unter: https://capital.com/.



Informationen zu VP Capital



Das von Viktor Prokopenya gegründete VP Capital ist ein technologieorientiertes globales Investmentvehikel. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.vpcapital.com.



Informationen zu Larnabel Ventures



Larnabel Ventures ist ein von der Gutseriev-Familie finanzierter Fonds zur Investition in den Informationstechnologiesektor.



Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an: media@capital.com.



OTS: Capital.com newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127376 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127376.rss2