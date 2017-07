Nur weil es von der Kasse mehr Geld gibt, werden immer mehr alte Menschen immer länger in Krankenhäusern behandelt. Der medizinische Nutzen sei zweifelhaft, warnt der neue Klinik-Report der Barmer.

Wer in den vergangenen Monaten einen Angehörigen im Krankenhaus besucht hat, dem wird es aufgefallen sein. In deutschen Krankenhäusern liegen immer mehr alte Patienten. "Da sieht man eben wie schnell Deutschland altert" ist die achselzuckende Reaktion vieler Klinikbesucher. Doch nun meldet die Barmer Ersatzkasse Zweifel an, ob alle diese Menschen tatsächlich ins Krankenhaus gehören oder nicht vielleicht besser mit einer Reha-Maßnahme in einer Kurklinik beraten wären.

In ihrem Bericht stellt die Barmer fest, dass immer mehr Kliniken eigene geriatrische Abteilungen haben. Die Zahl der Betten in diesen Fachabteilungen, so Boris Augurzky, Gesundheitsexperte vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI), sei von 2006 bis 2015 um 55 Prozent gestiegen, von 11.000 auf 16.000. Die Zahl der Geriatriepatienten um 80 Prozent von 1,1 auf zwei Millionen. Besonders stark legte aber mit 180 Prozent, die Zahl der über 70-Jährigen zu, die eine geriatrisch frührehabilitative Komplexbehandlung (GFKB) ...

