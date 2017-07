Frankfurt - Das Treffen der Europäischen Zentralbank (EZB) dieser Woche ist das erste von drei hochrangigen Ereignissen für EZB-Beobachter, so Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income Allianz Global Investors, im Vorfeld der EZB-Sitzung am 20. Juli.Zusammen mit seiner bevorstehenden Rede bei der FED-Konferenz in Jackson Hole und dem nächsten Treffen der EZB im September habe Mario Draghi reichlich Gelegenheit, die mit Spannung erwartete Vorgehensweise bei der geldpolitischen Normalisierung zu erläutern.

