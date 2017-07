London - Craig Bonthron, Co-Manager des Kames Global Sustainable Equity Fund (ISIN IE00BYZHYR83/ WKN A2AHHA) von Kames Capital, sieht in der hohen Nachfrage nach Elektroautos zahlreiche Anlagechancen Vorletzte Woche habe beim US-Elektroautohersteller Tesla das lang ersehnte Model 3 vom Band gerollt. Die ersten 30 Fahrzeuge dürften am 28. Juli an die Kunden ausgeliefert werden. Das Unternehmen hoffe, die Produktion 2018 auf 500.000 und 2020 auf 1 Million zu steigern. Gemessen an der weltweiten Produktion von rund 80 Millionen Fahrzeugen pro Jahr sei das zwar wenig, dennoch markiere dieses wichtige Ereignis nach Erachten der Experten einen Wendepunkt bei der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen.

