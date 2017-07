Zu wenig Gewinn, zu niedrige Margen - die Zalando-Aktie bricht ein. Und dann kommt auch noch Amazon mit immer neuen Ideen auch im Modemarkt um die Ecke. Die Analysten sind dennoch gar nicht so schlecht gelaunt gegenüber Zalando. Was mindert den Seufzer der Enttäuschung denn, Vivien Sparenberg von Vontobel. Die Gewinnmarge von Zalando sei im vergangenen Quartal gesunken, das verderbe die Laune der Analysten und Anleger, sagt Vivien Sparenberg von Vontobel im Gespräch mit Antje Erhard. Dennoch seien die meisten Experten gar nicht so pessimistisch, die Kursziele böten noch Luft. Wie viel - das fassen wir hier für Sie zusammen im Gespräch vom Frankfurter Parkett.