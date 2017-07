Köln (ots) -



20 Chöre aus Nordrhein-Westfalen treten auch in diesem Jahr wieder zum WDR-Wettbewerb "Der beste Chor im Westen" an. Die Jury hat getagt und aus allen Einsendungen die 20 besten Chöre ausgewählt. "Uns hat besonders gefreut, dass sich so viele junge Sängerinnen und Sänger mit ihren Chören beworben haben", so Rolf Schmitz-Malburg, Mitglied der Jury und Bass im WDR Rundfunkchor. "Offenbar haben sie einfach Spaß an solch einem Format - und diesen Spaß wollen wir mit unseren Shows zeigen". Die Teilnehmer-Chöre treten bei den Casting-Wettbewerben am 23.9. (Süd) und 30.9. (Nord) sowie am 7.10. (Ost) und 14.10. (West) vor Publikum und Jury auf. In diesem Jahr sitzt Giovanni Zarrella mit in der Jury, der im vergangen Jahr den Siegerchor coachte. Außerdem mit in der Jury: Natalie Horler, Frontfrau des weltbekannten Trios Cascada, Jane Comerford, Leadsängerin der Country-Band Texas Lightning, und Rolf Schmitz-Malburg vom Rundfunkchor des WDR.



Wer sich bei den Vorentscheiden am besten präsentiert, hat die Chance ins Halbfinale (8.12.2017) und vielleicht sogar ins Finale (15.12.2017) einzuziehen - das WDR Fernsehen und WDR 4 senden live aus dem Studio in Köln-Bocklemünd.



Als Preis wartet auf den Gewinnerchor ein Auftritt in der Kölner Philharmonie beim Mitsingkonzert des WDR Rundfunkchores am 22.12.2017. Zusätzlich gibt es ein Preisgeld von 10.000 Euro.



Mit dabei sind in diesem Jahr:



Aus der Region Süd (Termin der Casting-Show: 23.09. in Hürth, Feierabendhaus) Red Shoe Ladies (Marienheide / Wipperfürth) Jazzchor Universität Bonn (Bonn) Ursula-Singers (Brühl) d'acCHORd (Köln) Rommerscheider ChoryFeen (Bergisch Gladbach)



Aus der Region Nord (Termin der Casting-Show: 30.09. in Bielefeld, Ringlokschuppen): Gospel Connection (Ibbenbüren) Junger Chor Münster (Münster) Kammerensemble Euphonia (Bottrop) Russkaja Duscha (Verl / Gütersloh) Young Voices (Ahaus-Alstätte)



Aus der Region Ost (Termin der Casting-Show: 7.10. in Bochum, Audimax): Jugendchor Cantalino (Wickede, Ruhr) Phönix (Dortmund) Clara's Voices (Holzwickede) Kreuz&Quer (Hagen) MGVchen Velmede (Bestwig-Velmede, Sauerland)



Aus der Region West (Termin der Casting-Show: 14.10. in Duisburg, Landschaftspark Duisburg Nord): Voices der Musik- und Kunstschule Remscheid (Remscheid) Gospelchor Kettwig (Essen) Chorlight (Solingen) unisono (Solingen) Charisma - Der junge Chor (Essen)



"Der beste Chor im Westen" ist eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment. Redaktion: Anne Leudts.



Alle Infos unter: derbestechor.wdr.de und facebook.com/derbesteChorimWesten



