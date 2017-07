FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch nachgegeben. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1529 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1555 (Montag: 1,1462) Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung am Devisenmarkt. Am Vortag war der Kurs des Euro im Zuge einer ausgeprägten Dollar-Schwäche noch auf 1,1583 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Mai 2016. Im weiteren Tagesverlauf stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten. Die Anleger dürften sich außerdem vor der Zinssitzung der EZB am Donnerstag generell zurückhalten.

Eine gewisse Vorsicht sei durchaus angebracht, schreibt Esther Reichelt, Expertin bei der Commerzbank. "Denn die EZB scheint zwar durchaus bereit zu sein, die Wende zu einer weniger expansiven Geldpolitik zu vollziehen. Doch diese Wende wird langsam und überaus vorsichtig vorgenommen."/tos/jsl/das

ISIN EU0009652759

