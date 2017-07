In Kleve im Regierungsbezirk Düsseldorf ist am Dienstagabend ein 48-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 48-Jährige beim Überqueren der Fahrbahn von dem Pkw eines 41-jährigen Mannes erfasst, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Fußgänger starb kurz nach der Einlieferung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen und das Unfallfahrzeug sichergestellt. Beim Toten wurde außerdem die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.