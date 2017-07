HANNOVER (dpa-AFX) - Der Volkswagen-Diesel-Skandal hat im Krisenjahr 2015 die Wirtschaftsleistung in fast allen niedersächsischen Städten und Kreisen mit VW-Standorten deutlich sinken lassen. In Wolfsburg sank das Bruttoinlandsprodukt - der Wert aller produzierten Waren und Dienstleistungen - um 18,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 13,6 Millionen Euro, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Hannover mitteilte. In Salzgitter gab es einen Rückgang um 8,6 Prozent, in Emden um 7,2 Prozent.

Die Löhne der Beschäftigten stiegen dagegen in dem Jahr in allen Landkreisen Niedersachsens - zwischen 2,2 Prozent in Goslar und 6,5 Prozent in Vechta. Damit spiegelte sich die gesunkene Bruttowertschöpfung an den VW-Standorten nicht in der Entwicklung der Löhne wider. Landesweit legte die Wirtschaftsleistung 2015 um 1,6 Prozent auf knapp 257 Milliarden Euro zu./tst/DP/das

ISIN DE0007664039

AXC0100 2017-07-19/12:27