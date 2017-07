Köln (ots) -



Friederike Darius (54) wird ab 1. September 2017 neue Managerin der Grammy-ausgezeichneten WDR Big Band.



Ihr Vorgänger Lucas Schmid managte die WDR Big Band seit 2002 und geht in den Ruhestand.



"Ich freue mich, mit Friederike Darius eine vielseitige, kraftvolle und kreative Persönlichkeit gewonnen zu haben, die den erfolgreichen Weg der WDR Big Band live auf der Bühne und in allen WDR-Kanälen auf höchstem Niveau weiterentwickeln wird", sagt Dr. Christoph Stahl, Leiter der Hauptabteilung Orchester und Chor im WDR.



"Die Musiker der Big Band, die Gastkünstler, das Publikum, das Management, wir alle bilden eine Einheit", so Friederike Darius. "Zusammen mit dem WDR-Team ist es mein Ziel, interessante und unvergessliche Musikabende zu bieten, Programme die international Aufmerksamkeit erwecken. Aufgewachsen im Rheinland freue ich mich nun sehr, nach vielen Jahren des beruflichen Engagements in den Niederlanden, wieder in meine Heimat zurückzukehren. Ich bin stolz, in Zukunft für diese wunderbare Band beim WDR arbeiten zu dürfen."



Friederike Darius studierte nach ihrem Abitur in Düsseldorf Querflöte und Jazz an der Musikhochschule Hilversum und Orchestermusiker, Dozent und Jazz an der Musikhochschule Amsterdam. Danach war sie mehrere Jahre erste Flötistin im Metropole Orkest in den Niederlanden und lehrte als Dozentin an den Musikhochschulen in Hilversum und Rotterdam. Anschließend war sie künstlerische Leiterin der Jazz Abteilung der Musikhochschule Rotterdam. Zudem war sie in den verschiedenen Bereichen des Musikmanagements und der Musikerausbildung tätig. Derzeit ist sie als künstlerische Projektmanagerin für das Metropole Orkest tätig und verantwortlich für das Talent-Development des Metropole Orkest.



Chefdirigent der WDR Big Band ist seit Sommer 2016 der US-Amerikaner Bob Mintzer, als Composer in Residence ist Vince Mendoza der WDR Big Band verbunden.



