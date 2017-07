Unterföhring (ots) -



- Der Präsident des FC Bayern ist am Sonntag, 13. August ab 10.45 Uhr der erste Gast bei Jörg Wontorras TV-Rückkehr



- "Wontorra - der Fußball-Talk" ab dem Saisonstart an jedem Bundesliga-Wochenende sonntags von 10.45 Uhr bis 12.30 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Bereits eine Woche bevor in der Bundesliga nach der Sommerpause der Ball wieder rollt, kehrt Jörg Wontorra über zwei Jahre nach seinem letzten Auftritt auf den Bildschirm zurück. Am Sonntag, 13. August um 10.45 Uhr feiert "Wontorra - der Fußball-Talk" Premiere.



In der ersten Sendung dürfen sich die Zuschauer auf Uli Hoeneß freuen. Der Präsident des FC Bayern München, dessen Mannschaft am Vortag in Chemnitz in den DFB-Pokal startet, wird zum Auftakt des neuen Formats der einzige Gast sein und Jörg Wontorra Rede und Antwort stehen. Die neue Sendung wird für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.



Ab dem darauffolgenden Wochenende findet "Wontorra - der Fußball-Talk" dann in seiner eigentlichen Form statt: Der Moderator wird an jedem Bundesliga-Wochenende sonntags von 10.45 Uhr bis 12.30 Uhr mit seinen Gästen über das aktuelle Fußball-Geschehen diskutieren. Neben dem Gastgeber wird die Runde immer aus vier Teilnehmern bestehen: einem festen Experten, zwei Journalisten aus einem festen Pool, die jeweils ausschließlich bei Sky zu sehen sein werden, sowie einem weiteren Gast. Darüber hinaus wird die Sendung von allen Brennpunkten der Liga berichten und live zu den Sky Reportern und Gesprächspartnern vor Ort schalten.



Produziert wird die Sendung live und vor Publikum im neuen Sendezentrum "Sky Sport HQ" in Unterföhring, das im Sommer nach rund einem Jahr Bauzeit in Betrieb genommen wurde und die Heimat aller Studio-Produktionen von Sky Sport ist.



Empfangsdetails zu Sky Sport News HD



Sky Sport News HD ist der erste und einzige 24-Stunden-Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich. Mit seinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist Sky Sport News HD immer ganz nah dran am Geschehen und informiert über alle wichtigen Sportereignisse in Deutschland - umfassend und topaktuell. Der Sender berichtet ausführlich von den Trainingsplätzen der Bundesliga und 2. Bundesliga und überträgt die wichtigsten Pressekonferenzen live.



Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit für alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Auf skysport.de ist steht auch ein frei empfangbarer Livestream zur Verfügung.



Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen die Empfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver, IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tuner führen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist Sky Sport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Bei älteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktiv durchzuführen.



In beiden Fällen ist die konkrete Positionierung in der Senderliste abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts. Zuschauer haben aber die Möglichkeit, den Sender manuell auf ihre Wunschposition in der Senderliste zu programmieren.



Für Sky Kunden ist Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender weiterhin auf den Sendeplätzen 200 (HD) und 250 (SD) zu finden.



Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.



