CORK, Irland, July 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- SolarWinds (http://www.solarwinds.com/de), ein führender Anbieter für erschwingliche IT-Management-Software, kündigt eine neue Version von SolarWinds® IP Address Manager (http://www.solarwinds.com/de/ip-address-manager) (IPAM) an, die nun auch API-Unterstützung enthält und so eine wechselseitige Integration mit Drittanbietersoftware ermöglicht. Im Zusammenhang mit dieser Ankündigung stellt SovLabs (https://sovlabs.com/), ein führender Anbieter von Integrationssoftware für Cloud-Management-Plattformen, sein SovLabs® vRA Integration Pack für SolarWinds vor (https://sovlabs.com/products/integration-pack-solarwinds), das aus IPAM- und DNS-Integrationsmodulen für VMware® vRealize® Automation auf Grundlage der neuen API besteht.

SolarWinds IP Address Manager ist ein führendes Tool, das hilft IP-Konflikte zu beseitigen und IT-Profis Zeit beim Verwalten vom IP-Adressen und DHCP- und DNS-Diensten spart. Es zeichnet sich jetzt durch die CRUD-Funktionalität (Create, Read, Update und Delete) aus, welche eine wechselseitige Integration mit Drittanbietersoftware ermöglicht, inklusive Automatisierung, Orchestrierung, Bestandsverwaltung und Helpdesk-Systemen. Die API umfasst darüber hinaus die Funktionalität, verfügbare IP-Adressen zu finden, zu reservieren und freizugeben sowie DNS-Einträge zu erstellen, zu aktualisieren und zu entfernen. Außerdem können IT-Experten durch die API nun neue Subnetze erstellen und verwalten. Diese Features ermöglichen die Automatisierung des IP-Adressmanagements mit Drittanbietersystemen und ermöglichen es IT-Profis, ihre aktuelle Infrastruktur von einer zentralen webgestützten Konsole aus zu verwalten und zu überwachen.

"SolarWinds hat langjährige Erfahrung damit, wie man auf die Wünsche seiner Kunden in der Produktentwicklung eingeht. Und die API-Funktionalität für SolarWinds IP Address Manager war eine zentrale Forderung unserer Kunden", sagt Christoph Pfister, Executive VP Produkte, SolarWinds. "Da Netzwerke größer und komplexer werden - getrieben von der Forderung nach höherer Leistung, BYOD, Virtualisierung, Cloud-Migration und intelligenten Geräte -, werden das Verwalten von IP-Adressen und wichtigen DHCP- und DNS-Ressourcen durch Automatisierung für IT-Profis ebenfalls immer wichtiger. Wir freuen uns, dies durch das API-Feature ermöglichen zu können."

Ein wichtiger Anwendungsfall für SolarWinds Address Manager API ist die Integration mit Drittanbieter-Tools, um IP-Adressen komplett automatisch zu erhalten und freizugeben, während Netzwerke dynamisch skalieren.

Das SovLabs vRA Integration Pack für SolarWinds ermöglicht es Unternehmen, die die SolarWinds Software für die zentrale IP-Adressverwaltung nutzen, die Provisionierung und Deprovisionierung von IP-Adressen zu automatisieren. Außerdem können sie damit das Erstellen und Entfernen von DNS-Einträgen mit datengestützten Methoden automatisieren, während virtuelle Umgebungen dynamisch skalieren. IP-Subnetze können ganz einfach zwischen VMware vRealize Automation-Bereitstellungen und vorhandenen Tools und Geräten ohne das Risiko eines IP-Konflikts geteilt werden.

"Durch die neue wechselseitige Funktionalität der erweiterten SolarWinds-API kann SovLabs Lösungen liefern, die die Leistung von SolarWinds IP Address Manager mit der branchenführenden Automatisierung von vRealize nahtlos integrieren", sagt David Coulter, CTO, SovLabs. "Durch die neuen IPAM- und DNS-Module, unterstützt von SovLabs Framework, können Nutzer von vRealize Automation die IP-Managementfähigkeiten von SolarWinds nahtlos integrieren. Unternehmen wollen ihre Hybrid-Cloud-Bereitstellungen skalieren. Deshalb begrüßen sie neue Tools zur Vereinfachung und Verbesserung der Konsistenz und verwenden datengestützte Automatisierung, um den operativen Aufwand und technische Schulden zu verringern."

Preise und Verfügbarkeit

SolarWinds IP Address Manager ist ab 1.625 €* erhältlich, inklusive Wartung für das erste Jahr. Weitere Informationen inklusive einer 30-tägigen kostenlosen Testversion zum Herunterladen erhalten Sie auf der SolarWinds-Website (http://www.solarwinds.com/de) oder telefonisch unter +353 21 5002900.

Weitere Informationen über das SovLabs vRA-Integrationspaket für SolarWinds erhalten Sie auf der SovLabs-Website (https://sovlabs.com/products/integration-pack-solarwinds) oder per E-Mail an info@sovlabs.com (mailto:info@sovlabs.com).

* Preis gemäß Stand 19. Juli 2017. Der Preis kann je nach Zuständigkeitsbereich und geltender Währung variieren. Wenden Sie sich wegen der Preise für Ihren Zuständigkeitsbereich bitte an einen örtlichen Vertriebsmitarbeiter von SolarWinds.

Über SolarWinds

SolarWinds verkauft leistungsstarke und kostengünstige IT-Verwaltungssoftware an Kunden auf der ganzen Welt, vom Fortune 500®-Unternehmen über Kleinunternehmen, Managed Service Provider (MSPs) und Regierungsbehörden bis hin zu Bildungseinrichtungen. Wir konzentrieren uns bewusst ausschließlich auf IT-, MSP- und DevOps-Professionals, und wir sind bestrebt, die Komplexität zu beseitigen, die unsere Kunden bei herkömmlichen Anbietern von Unternehmenssoftware hinnehmen müssen. Unabhängig davon, wo die IT-Anlage oder der Nutzer sich befinden, liefert SolarWinds Produkte, die einfach zu finden, kaufen, bedienen, warten und anzupassen sind und stellt die Kapazitäten bereit, um wichtige Bereiche der Infrastruktur vom physischen Ort in die Cloud zu verlagern. Dieser Schwerpunkt und unsere Verpflichtung zur Spitzenleistung in der End-to-End-Leistungsverwaltung in der hybriden IT machte SolarWinds zum weltweit führenden Anbieter von Netzwerkverwaltungssoftware und MSP-Lösungen und treibt ähnliches Wachstum über das volle Spektrum an IT-Verwaltungssoftware an. Unsere Lösungen basieren auf unserer engen Beziehung zu unserem Kundenstamm, der sich über unsere Online-Community THWACK (https://thwack.solarwinds.com/welcome/) austauscht, um Probleme zu lösen, Technologien und Best Practices zu teilen und sich direkt an unserer Produktentwicklung zu beteiligen. Erfahren Sie mehr unter www.solarwinds.com/de/ (http://www.solarwinds.com/de/).

Über SovLabs

SovLabs bietet Kunden von vRealize Automation (vRA) eine neue Möglichkeit, die Amortisierungszeit (Time-to-Value) zu verkürzen und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Mit einem Enterprise Framework für erweiterte vRA liefert SovLabs fertige Integrationsmodule, die Datencenter- und Cloud-Technologien wie IPAM/DNS, Netzwerklastausgleich, Backup/Recovery, Konfigurationsmanagement, Service-Management und plattformspezifische Erweiterungen abdecken. Das vollständige Portfolio von SovLabs-Lösungen finden Sie auf VMware Solution Exchange. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sovlabs.com (http://www.sovlabs.com/).

