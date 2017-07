Mainz (ots) -



Samstag, 22. Juli 2017, 20.15 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



"In Bewegung bleiben, Stillstand vermeiden" ist das Credo des Choreographen Martin Schläpfer. 3sat zeigt am Samstag, 22. Juli 2017, 20.15 Uhr, eine Aufzeichnung der Uraufführung von Schläpfers "Petite Messe solennelle - Ballett am Rhein tanzt Rossini" aus der Oper Düsseldorf in Erstausstrahlung.



"Auf faszinierende Weise spiegelt die ganz und gar nicht 'kleine' Komposition wider, wie sich Rossini der verwirrenden Vielschichtigkeit von Glaubensfragen im 19. Jahrhundert stellte", sagt Martin Schläpfer, der die "Petite Messe" schon als kleines Kind liebte, im Interview mit 3sat. Die Messe, die der italienische Opernkomponist Rossini 1864 schrieb, ist ein Werk von großer Intensität - eine Komposition, die Religiöses, mondäne Tanzmusikanklänge, Tiefgründigkeit, Opernhaftes und Lebenslust miteinander verbindet. Martin Schläpfer nutzt die Komplexität der Messe für eine Choreografie der Gegensätze. So bildet seine Umsetzung des sakralen Werkes mit seinem 45-köpfigen Ballett-Ensemble die menschliche Existenz in seiner Widersprüchlichkeit und Farbigkeit ab. Florian Etti, der unter anderem Schläpfers Ballett "Ein deutsches Requiem" ausstattete, hat die Kostüme und das Bühnenbild für die "Petite Messe solennelle" entworfen.



