Der Euro hat zum US-Dollar deutlich zugelegt, notiert am 10-Monats-Hoch und ist am oberen Ende einer Seitwärtsrange angekommen. Kommt es nun zum Ausbruch?Auch in dieser Woche kann der Euro gegenüber dem US-Dollar weiter zulegen. Passend zur Analyse vom vergangenen Freitag zeigt der DAX daher Schwäche, während die US-Indizes relativ stabil notieren. Von einer Euro-Stärke kann man aber nicht unbedingt sprechen. Denn auch im Handel an der Tokioter Börse zeigten sich die Aktienkurse belastet, weil die heimische Währung Yen zum US-Dollar zulegte. Insofern ist also eher eine Dollar-Schwäche zu erkennen. Und diese liegt an recht schwachen Wirtschaftsdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...