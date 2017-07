Die Bank of America hat in dieser Woche wie auch andere US-Großbanken ihre Zahlen für das abgelaufene Vierteljahr vorgelegt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Bank of America legte eines der stärksten Quartale der Unternehmensgeschichte hin. Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR lief es im Privatkundengeschäft besonders gut. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Goldman Sachs, Blackrock, Wells Fargo und Morgan Stanley. Das komplette Interview finden Sie hier.