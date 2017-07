Das Analysehaus Warburg Research hat Takkt vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Analyst Thilo Kleibauer reduzierte in einer Studie vom Mittwoch seine Gewinnschätzungen für 2017. Basierend auf seiner Annahme schwächerer Umsatztrends in Europa und Amerika geht er nun auf Jahressicht nur noch von einem dreiprozentigen Umsatzplus aus eigener Kraft aus. Insgesamt bleibe eine Investition in die Aktien des Büro-Ausstatters aber attraktiv./ajx/la Datum der Analyse: 19.07.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0045 2017-07-19/12:43

ISIN: DE0007446007